Filistinli Gaziler İçin Kermes Düzenlendi
58 dakika önce
I·HH I·nsani Yardım Vakfı Edirne Kadın Kolları üyeleri Filistinli gaziler yararına kermes düzenledi.
I·HH I·nsani Yardım Vakfı Edirne
Kadın Kolları üyeleri Filistinli gaziler yararına kermes düzenledi. İHH
Edirne Kadın Kolları Sorumlusu Esma Mert, Sanayi Camisi'nin bahçesinde düzenlenen kermeste yaptığı açıklamada, kermesi Filistinli gaziler yararına düzenlediklerini söyledi.
Filistin'in işgalci İsrail
devleti tarafından zulüm altında olduğunu belirten Mert, "Büyük Dönüş
Yürüyüşü esnasında, İsrail özellikle Filistinli gençlerin ayak ve bacaklarını hedef alarak çok sayıda kardeşimizin engelli olmasına neden oldu. Bu gösteriler esnasında özellikle ayak ve bacakları hedef alınarak sakat bırakılan kardeşlerimize tekerlekli sandalye almak için bu kermesi düzenledik. İHH İnsani Yardım Vakfı
'nın Türkiye
genelinde düzenlediği bir kampanyadır. Bizde bu kampanyaya destek veriyoruz. Kermesten toplanan gelir Filistinliler'in tekerlekli sandalye hesabına aktarılacak. 50 bin tekerlekli sandalye alınması gerekiyor. Bizde buna destek oluyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:11 Kaynak: AA
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