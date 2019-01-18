Son Dakika Haberleri: Filistinli Gaziler İçin Kermes Düzenlendi

Filistinli Gaziler İçin Kermes Düzenlendi

58 dakika önce

I·HH I·nsani Yardım Vakfı Edirne Kadın Kolları üyeleri Filistinli gaziler yararına kermes düzenledi.

Filistinli Gaziler İçin Kermes Düzenlendi, System.String[]
I·HH I·nsani Yardım Vakfı Edirne Kadın Kolları üyeleri Filistinli gaziler yararına kermes düzenledi.

İHH Edirne Kadın Kolları Sorumlusu Esma Mert, Sanayi Camisi'nin bahçesinde düzenlenen kermeste yaptığı açıklamada, kermesi Filistinli gaziler yararına düzenlediklerini söyledi.

Filistin'in işgalci İsrail devleti tarafından zulüm altında olduğunu belirten Mert, "Büyük Dönüş Yürüyüşü esnasında, İsrail özellikle Filistinli gençlerin ayak ve bacaklarını hedef alarak çok sayıda kardeşimizin engelli olmasına neden oldu. Bu gösteriler esnasında özellikle ayak ve bacakları hedef alınarak sakat bırakılan kardeşlerimize tekerlekli sandalye almak için bu kermesi düzenledik. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Türkiye genelinde düzenlediği bir kampanyadır. Bizde bu kampanyaya destek veriyoruz. Kermesten toplanan gelir Filistinliler'in tekerlekli sandalye hesabına aktarılacak. 50 bin tekerlekli sandalye alınması gerekiyor. Bizde buna destek oluyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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