Filistinli genç hayalini kurduğu arazi aracını kendi imkanlarıyla üretti - Son Dakika

Filistinli Abdulkerim Ebu Hacle, hurda parçaları kendi tasarladığı özel bir iskelete adapte ederek dörtçeker bir araca sahip olma hayalini gerçekleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentine bağlı Sennirya köyünde yaşayan Ebu Hacle'nin en büyük hayali özellikle off-road ve dağ sporlarında kullanılan bir arazi aracına sahip olmaktı.

Ancak böyle bir aracı satın alacak maddi gücü olmayan Filistinli genç, kolları sıvayarak kendi işini kendi görmeye karar verdi.

Aracı sıfırdan 2 yılda üretti

AA muhabirine konuşan Ebu Hacle, bu iş için ailesinin evindeki küçük bir bölümü atölyeye dönüştürdüğünü söyledi.

İnşaat sektöründe çalışan Ebu Hacle, haftalık izinlerinde ve boş zamanlarında buraya kapandığını belirtti.

Bazı arkadaşlarının deneyimlerinden ve internetten de yararlandığını söyleyen Ebu Hacle, "Yıllardır motosiklet kullanıyorum. Ancak hayalimdeki dört tekerlekten çekişli bir aracın piyasadaki fiyatı yaklaşık 100 bin dolardı." dedi.

Başlangıçta zorlandığını itiraf eden Ebu Hacle, kısıtlı imkanlara rağmen teknik ve mekanik altyapısının kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Filistinli genç, iki yılın sonunda hurda parçaları kendi tasarladığı özel bir iskelete adapte ederek hayalini kurduğu arazi aracını üretmeyi başardığını aktardı.

Ebu Hacle, hurdalara herhangi bir ücret ödemediğini ancak aracın maliyetinin 12 bin doları bulduğunu ifade etti.

Dikkat gerektiren bir spor

Engebeli yollarda ve dağlarda otomobil kullanmanın deneyim ve aracın doğası hakkında bilgi gerektirdiğini söyleyen Ebu Hacle, "Bunun bir spor ve macera olduğu doğru, ancak son derece dikkat gerektiriyor." diye konuştu.

Bu araçların yerleşim alanlarında kullanılmasına izin verilmediğini ancak belirli bölgelerde kullanılması için ruhsata ihtiyaç olmadığını kaydeden Ebu Hacle, kendisinin de kurallara uyduğunu ifade etti.

Ebu Hacle, "Eşim de bu tip araçlara binmeyi çok seviyor. Hafta sonunu dağlarda geçiriyor, istediğimiz yere gidiyoruz." diye konuştu.

Yerel pazar için üretim yapmak istiyor

Projesini geliştirmeyi, başka araçlar üretmeyi ve bunları Filistin pazarında satmayı hedefleyen Ebu Hacle, "Bu tür araçlara binmeyi sevenlerin birçoğu fiyatları yüksek olduğu için satın alamıyor. Böyle araçlar yapıp yerel pazarda satmayı arzu ediyorum." dedi.

Ürettiği aracın güvenilir olduğunu söyleyen Ebu Hacle, ayrıca 5 yaşındaki kızı için mekanik bir araç tasarladığını belirtti.