Filistinli genç hikaye kitaplarına kabartmalı resimler yaparak sanatını görme engelliler için kullanıyor - Son Dakika
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Filistinli genç hikaye kitaplarına kabartmalı resimler yaparak sanatını görme engelliler için kullanıyor

13.10.2022 11:14
Filistinli genç hikaye kitaplarına kabartmalı resimler yaparak sanatını görme engelliler için kullanıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli genç kız, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış hikaye kitaplarına kabartmalı resimler yapıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli genç kız, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış hikaye kitaplarına kabartmalı resimler yapıyor.

Güzel sanatlar fakültesi mezunu Tima Selame, sanatını diğer insanlara faydalı olmak için kullanmayı seçti. Görme engellilerin edebiyat ve sanat arayışına katkı sağlamak isteyen Selame, onlar için Braille alfabesi ile yazılmış hikaye kitaplarına kabartmalı resim ve figürler tasarlıyor.

Hikaye kahramanlarını kabartmalara döken Selame, sayfaların kolay çevrilmesi ve ağırlık yapmaması için alçının yanı sıra içine silikon gibi çeşitli maddeler ekleyerek hazırladığı özel karışımla sanatını icra ediyor.

Daha önce de görme engelliler için kabartmalı sanatsal tablolar hazırlayan Selame, yaptığı kabartmaları geliştirerek daha çok kişiye ulaşmayı temenni ediyor.

AA muhabirine konuşan Selame, 2019'da üniversiteden mezun olduktan sonra sanatta kendini geliştirecek bir dal aradığını, bu sırada sanat ürünlerinin insanlara nasıl ulaşabileceğinin arayışına girdiğini anlattı.

Daha sonra görme engellilerin sanat ürünlerini hissedebilmeleri için bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Filistinli genç, "Görme engellilerin dokunabilmesi, okuyabilmesi, ayrıntıları hissedebilmesi için resim, maket ve kabartmaları birleştirerek, sanat ürünleri ortaya koymaya karar verdim. Bu konuda hep daha iyisi olması için görme engellilerle bir arada çalıştım." dedi.

Selame kitaplara kabartmalı resimler yapmak için hazırladığı karışımı zor bulduğunu, birkaç tecrübe sonucu elde ettiğini dile getirdi.

Karışımı hazırlamak birkaç ay sürdü

Görme engelliler ve çocukların rahatça kullanabilmesi amacıyla hikaye kitapları kabartmalarının hafif ve kırılmayan maddelerden olması gerektiğini belirten Selame, "Ağır malzemelerde kabartmalar okuyucuyu rahatsız edebilir. Kabartmalar için hazırladığım karışımı şu anki haline getirmek birkaç ay sürdü." dedi.

Kabartmalı resimlerden oluşan hikaye kitabının bir görme engelli tarafından ilk kez okunduğu an çok mutlu olduğunu, içini sevinç kapladığını söyleyen Selame, daha fazla kitap tasarlamak ve daha fazla kişiye ulaşmak istediğini ancak maddi imkanların çok sınırlı olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra yine görme engelliler için çuha bezi, ip ve boncuklardan figürler ve resimler tasarladığını belirten Selame, eserlerinde daha çok Filistin kültürel mirasını ve aile ilişkilerini ele aldığını anlattı.

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Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli genç hikaye kitaplarına kabartmalı resimler yaparak sanatını görme engelliler için kullanıyor - Son Dakika

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