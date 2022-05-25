Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başından ağır yara alan Gays Refik'in (16) kurtarılamadığı kaydedildi.

Filistin Kızılay Örgütü ise İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus'ta çıkan olaylarda 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Olaylarda 2 kişinin gerçek mermiyle, 19 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını duyuran Filistin Kızılay Örgütü, diğerler kişilerin ise İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıktı.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusundaki "Yusuf Türbesi"ni, kutsal bir mekan olarak kabul eden Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise birkaç yüzyıllık geçmişi olan türbenin Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail içinde son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.