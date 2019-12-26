Filistinli genç kız 4 yıl sonra ailesine kavuştu - Son Dakika

İsrail hapishanelerinde 4 sene tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Filistinli genç kız ailesine kavuştu.



İsrail hapishanelerinde 4 yıl tutuklu kalan 19 yaşındaki Manar Majdi Shuweki adlı genç kız serbest bırakıldı. Kudüs'ün Silwan köyünde yaşayan ailesine kavuşan genç kız gözyaşlarını tutamadı. Özgürlüğüne kavuşan Manar, "Hapishaneden çıktığımı hala inanamıyorum. Çok genç bir yaşta hapishaneye girdim, daha 15 yaşındaydım, şimdi 19 yaşındayım. Şimdilik en çok istediğim şey ailemle vakit geçirmek" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Manar, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan genç kızlar için çok üzüldüğünü söyledi. Arkamda arkadaşlarımı bıraktım, çok üzülüyorum" şeklinde konuştu. - KUDÜS