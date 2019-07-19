Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

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Anayasa Mahkemesi Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na 5 bin 500 lira tazminat ödenecek

Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu?