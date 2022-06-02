Filistinli genç, mezar kazarak elde ettiği gelirle yüksek lisansını tamamladı

İsrail'in 15 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan 29 yaşındaki Mehdi Şaban, mezar kazarak elde ettiği gelirle yüksek lisansını tamamladı.

Abluka nedeniyle ekonomik olarak çok zor durumda olan Gazze'de, gençlerin en büyük sıkıntısı işsizlik.

Gazze'de yaşayan Mehdi Şaban ise imkansızlıklar ve zor koşullar karşısında pes etmeyerek okuma hayalini kısmen de olsa gerçekleştiren gençlerden.

Babasından öğrendiği mezar kazıcılık mesleğiyle geçimini sağlayan ve okul masraflarını karşılamaya çalışan Şaban, 4 yılın ardından geçen sene Arap Dili bölümünde yüksek lisansını tamamlamayı başardı.

Eğitim azmini ve çabalarını AA muhabirine anlatan Şaban, okul harcının ödeyemediği 770 dolarlık kısmı nedeniyle yüksek lisans diplomasını hala alamadığını ve halihazırda mezar kazarak bu parayı biriktirmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Baba mesleği "mezar kazıcılığı"

Gazze'nin kuzeyindeki Felluce mezarlığında çalışan Şaban, bir mezarı hazırlamanın 3 saatten fazla sürdüğünü belirtti.

Babasının 12 yıl mezar kazıcılığı yaptığını anlatan Filistinli genç, ondan öğrendiği mesleği devam ettirdiğini ve ailesinin geçimini de bu işten sağladığını aktardı.

Son yıllarda Gazze'deki ekonomik krizin daha da büyümesiyle kazandığı ücretin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmediğini belirten Şaban, işsizlik nedeniyle mezar kazıcılığına rağbetin arttığını, bunun da ücretleri düşürdüğünü ifade etti.

Kitap redaksiyonu da yapıyor

Mezar kazma işlerini bitirdikten sonra eve geçerek üzerindeki toz topraktan temizlendiğini ve biraz dinlendiğini anlatan Şaban, daha sonra günler önce aldığı bir edebiyat kitabının redaksiyonunu yaptığını aktardı.

Eğitim gördüğü bu alanda çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Şaban, "Yaptığım iki iş arasında herhangi bir çelişki görmüyorum. Her ikisini de iyi yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Kitap redaksiyonundan sayfa başına 1 şikel kazandığını, aldığı ücretin tek başına ailesini geçindirmeye yetmeyeceğini belirten Şaban, bu nedenle mezar kazıcılık işini de yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.

"Kendimi, uçmaya hazır ancak kanatları bağlı bir kuş gibi hissediyorum"

Kazdığı her mezar için de 20 şikel ücret aldığını belirten Şaban, maddi durumu nedeniyle hayallerini gerçekleştiremediğini söyledi.

Doktora yapmak istediğini ancak okul harcını ödeyemediği için yüksek lisans diplomasını dahi alamadığını kaydeden Şaban, "Kendimi, uçmaya hazır ancak kanatları bağlı bir kuş gibi hissediyorum. Kanatlarımın bağını çözebilmek için yardıma ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Şaban ayrıca yüksek lisans diplomasını alamadığı için biri Tunus'tan, diğeri Rusya'dan olmak üzere iki burs fırsatını da kaçırdığını sözlerine ekledi.