Filistinli genç ressamların eserleri Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde sergilendi - Son Dakika
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Filistinli genç ressamların eserleri Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde sergilendi

27.06.2022 21:30
Filistinli genç ressamların eserleri Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde sergilendi

Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Filistinli genç ressamların eserlerine ev sahipliği yaptı.

Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Filistinli genç ressamların eserlerine ev sahipliği yaptı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, Kudüs Yüksek Sanat Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, çoğu 20 yaşın altındaki Filistinli ressamların Kudüs'ün kimliği ve değerlerini tablolarına yansıttığı eserleri sergilendi.

Serginin teması, 11 Mayıs'ta İsrail askerlerince Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülen ünlü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'ye ithaf edildi. Bu kapsamda sergide, Ebu Akile'yi resmeden çeşitli kara kalem çalışmaları önemli yer tuttu.

Sergiye genç ressamların yanı sıra, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Kudüs Yüksek Sanat Enstitüsü Başkanı İsam Sabbah ve Kudüslü ziyaretçiler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Demirer, Kudüslü genç ressamları çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Demirer, sergide Şirin Ebu Akile'yi resmeden eserlere işaret ederek, "Onu her zaman bu gülümseyen yüzüyle hatırlayacağız." dedi.

Demirer, "Sanat kadar güçlü mesaj verilebilecek başka bir imkan yok. Buradaki sanat eserlerinde genç sanatçıların verdiği mesaj hepimizin umududur ve hepimize bir gelecek istikameti göstermektedir. Kendilerini tebrik ediyorum. Kudüs bizim de mirasımızın bir parçasıdır, biz de Kudüs'ün mirasının bir parçasıyız." diye konuştu.

Sergide eserleri yer alan Kudüslü genç kadın ressamlardan Fatin Sidr de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Akile'nin "Ben Kudüs'ün kızıyım" sözünden yola çıkan eserler resmettiğini söyledi.

Ebu Akile'nin, ölümünden önce, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'ine açılan Şam Kapısı'nda verdiği son röportajında "Ben Kudüs'ün kızıyım" dediğini aktaran Sidr, "Dolayısıyla Kudüs ve genel olarak Filistin'de yaşananları, acıları, hüznü, esirleri, şehitleri resmediyorum. Mesajımızı sanat ve resim yoluyla dünyaya ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli genç ressamların eserleri Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde sergilendi - Son Dakika

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