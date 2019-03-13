Son Dakika Haberleri: Filistinli Gençler, Ankara Batıkent Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Filistinli Gençler, Ankara Batıkent Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

30 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı nedeniyle Ankara'da bulunan Filistinli gençler, Ankara Batıkent Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Filistinli Gençler, Ankara Batıkent Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı nedeniyle Ankara'da bulunan Filistinli gençler, Ankara Batıkent Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen kapanış programına katılan Filistinli gençleri ziyaretlerinde seymen ekibi karşıladı. Filistinli gençler de "Dabke Palestinian" adlı yöresel oyunlarını sergiledi.

Merkezi gezen gençlere, ok atma teknikleri gösterildi, ebru sanatı yaptırıldı ve el sanatları da tanıtıldı.

Kültür turuyla Ankara'yı yakından tanıma imkanı bulan Filistinli gençlere ziyarette milli takım forması da hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Kudüs, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ankara, Spor
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