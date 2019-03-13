Son Dakika Haberleri: Filistinli Gençler Batıkent Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Filistinli Gençler Batıkent Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti' programı kapanış programı nedeniyle Ankara'da bulunan Filistinli gençler bir araya geldi.

Filistinli Gençler Batıkent Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti' programı kapanış programı nedeniyle Ankara'da bulunan Filistinli gençler bir araya geldi.

İİT'ye bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen 'Kudüs - 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti' programı kapsamında Ankara'da bulunan Filistin vatandaşı gençler Batıkent Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen kapanış programına katılan Filistinli gençleri,Batıkent Gençlik Merkezinde seymen ekibi karşıladı. Seymen gösterisini ilgiyle izleyen Filistinli gençler, kendileri de 'Dabke Palestinian' adlı yöresel oyunlarını sergiledi. Merkezi ilgiyle gezen gençlere, ok atma teknikleri gösterildi, ebru sanatı yaptırıldı, el sanatları tanıtıldı. Düzenlenen kültür turu ile Ankara'yı yakından tanıma imkanı bulan Filistinli gençlere milli takımımızın forması da hediye edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

Kudüs, Ankara, Güncel
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