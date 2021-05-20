Filistinli gençlerden İsrail'e tepki - Son Dakika

Filistinli gençlerden İsrail'e tepki

BARTIN - Bartın'da Filistinli Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen programda İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bartın'da yaşayan ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan Filistinli gençler İsrail'e tepki gösterdi. Filistinli Öğrenciler Birliği tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda İsrail aleyhine sloganlar atan gençler; "Gazze'yi kurtar", "Katil İsrail Aksa'dan defol", "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Kudüs için ayağa kalk" yazılı dövizler taşıdı.

Filistinli Öğrenciler Birliği adına basın açıklamasını okuyan Ali Ahmed, "70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi her inanç için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Gazze'deki işgalcilerin işlediği suçlari hiçbir onurlu insan kabul etmiyor, Gazze'de masumları savunmak için Müslüman olmanıza gerek yok, onların haklarını savunmak için sadece insan olmanız gerekiyor. Şu anda Gazze'de yaşanan etnik temizlik ve uluslararası alanda yasaklanmış silahlarla soykırım yapılıyor. Siyonistlerin suçları ve yolsuzlukları tüm sınırları aştı. Hiçbir taş, ağaç ve insan ayırt etmeden, toprağı yağmalamaya, Kudüs'ü Yahudileştirmeye, kan dökmeye, katliam yapmaya devam ediyorlar. Kutsal topraklarımızdan ve vatanımızdan, denizden nehre tüm toprağımızdan çekilinceye kadar onlara direnmeye devam edeceğiz. Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." Dedi.

Yapılan basın açıklamasının sonrasında İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.