Filistinli göçmenin cesedine ulaşıldı, kayıp 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde düzensiz göçmenleri olduğu fiber tekne batması sonucu kaybolan 3 düzensiz göçmenden birinin cesedine ulaşıldı.

Önceki gün yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, bilinmeyen bir nedenle battı. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile Sahil Güvenlik botları ve dalış timi sevk edildi.

Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Bodrum Limanında bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp olduğu belirlenen 3 düzensiz göçmen için arama kurtarma faaliyeti başladı. Yürütülen çalışmalarda Filistin uyruklu Nesseralla Abdurrehman Alfarra isimli göçmenin cesedine Orak adası açıklarında ulaşıldı.

Ön otopsi için ilçedeki özel bir hastaneye getirilen Filistin uyruklu göçmenin cesedi, daha sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. - MUĞLA