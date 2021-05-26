Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Temizlik çalışmalarından detaylar Gazze kentinde toplanan gönüllü Filistinliler, İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizlemeye çalışıyor. Gazze Belediyesi, İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla cadde ve sokaklardan enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlattı. Filistinli gönüllüler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle enkaz parçalarını temizlemeye devam etti.