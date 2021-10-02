Üye Girişi
Filistinli gruplar Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul etmesini kınadı - Son Dakika

Filistinli gruplar Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul etmesini kınadı

02.10.2021 00:42
Filistinli gruplar Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul etmesini kınadı, System.String[]

Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etmesini ve bu ülkenin Bahreyn'de büyükelçilik açmasını kınadığını duyurdu.

Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etmesini ve bu ülkenin Bahreyn'de büyükelçilik açmasını kınadığını duyurdu.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Direniş Komiteleri, Ulusal Mücadele Cephesi, Mücahitler Hareketi, Özgürler Hareketi İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lapid'in Bahreyn ziyareti ve Bahreyn topraklarında İsrail Büyükelçiliği açılmasının "İslam'a, milliyetçiliğe, Araplığa ve Filistin ile Bahreyn halklarına karşı işlenen bir suç olduğu" kaydedildi.

İsrail ile normalleşme adımlarının "utanç verici" olduğu belirtilen açıklamada, "Normalleşme ihanetine devam etme konusundaki bu garip ısrar, İsrail ile normalleşen rejimlerin ulaştığı ahlaki düşüşün boyutunu ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ile normalleşme adımları atan Arap ülkeleri yönetimlerinin, halklarının istekleriyle çeliştiği dile getirildi.

Lapid önceki gün Bahreyn'i ziyaret ederek Kral Hamad bin İsa Al Halife ve Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile görüşmüş, Manama'da İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirmişti.

Bahreynliler Lapid'in ziyaretini protesto etmişti

Bahreyn'deki El-Vifak Hareketi, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in ülkeyi ziyaretini başkent Manama'da protesto etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail karşıtı sloganlar atarken Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto eden döviz ve pankartlar taşımıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul etmesini kınadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor 23:47 NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı 23:38 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı 22:59 Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi 21:54 Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu
Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten 21:23 Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı         
00:43
Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor         
00:23
Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler         
23:42
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi         
23:00
Meteoroloji Meteoroloji "Tüm önlemler alınmalı" diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor         
22:19
Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı         
21:53
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek         
20:09
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 00:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Filistinli gruplar Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul etmesini kınadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement