Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı

13.10.2022 15:36
Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar uzlaşı anlaşması imzaladı.

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar uzlaşı anlaşması imzaladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Cezayir'in arabuluculuğunda uzlaşı anlaşmasına imza attığını söyledi.

Anlaşmayı duyurmak için yerel saatle 17.00'de (TSİ 19.00) basın toplantısı düzenleneceğini aktaran Ebu Yusuf, metinde, birlik hükümeti maddesinin silinmesi gibi bazı değişiklikler yapıldığını ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, diyalog görüşmelerinin sona erdiği ve "Cezayir Bildirisi"nin gün içinde imzalanacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, bildirinin, "Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için güçlü bir zemin oluşturacağı" ifade edilmişti.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de daha önce yaptığı açıklamada, Filistinli grupların Cezayir'deki diyaloglarını başarıyla tamamladığını ve Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaştığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Ebu Yusuf, Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı - Son Dakika
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