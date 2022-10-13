Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun

13.10.2022 03:34
Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun

Filistinli gruplar, ulusal diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapan Cezayir'in çabasına övgüde bulundu ve sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Filistinli gruplar, ulusal diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapan Cezayir'in çabasına övgüde bulundu ve sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için 11-12 Ekim'de Cezayir'de düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleriyle ilgili Hamas, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyetlerinin liderlerinden açıklama geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cezayir televizyonuna yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaşmaya varmasının, Cezayir'in yaklaşık bir yıllık çabasının meyvesi olduğunu belirtti.

Hamas lideri Heniyye konuşmasında, varılan anlaşmanın bir başlangıç olmasını umut ettiklerini ve sonuçtan memnun olduklarını ifade etti.

Diyalog görüşmelerinin, olumlu ve iyimser bir atmosferde geçtiğine dikkati çeken Heniyye, Cezayir'in yaklaşık bir yıldır Filistinli gruplar arasındaki diyalog sürecini yönettiğini ve sabırlı davranarak hiçbir tarafa herhangi bir görüşü dayatmadığını ve sonuçların da iyi olduğunu dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed de konuşmasında, "her zamanki gibi Cezayir'in Filistinli gruplara kapısını açtığını" belirtti.

Ahmed, Filistinli gruplar arasında 15 yılı aşkın bir süredir yaşanan bölünmenin Filistin meselesine zarar verdiğini vurguladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Siyasi Büro üyesi Salih Nasır ise Cezayir'in Filistinli gruplar arasında yakınlaşma sağlanmasında büyük bir rol oynadığına işaret etti ve varılan anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu aktardı.

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, diyalog görüşmelerinin sona erdiği ve "Cezayir Bildirisi'nin" bugün imzalanacağı bilgisi geçildi.

Açıklamada, bildirinin, Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için güçlü bir zemin oluşturacağı ifade edildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, daha önce yaptığı açıklamada, Filistinli grupların Cezayir'deki diyaloglarını başarıyla tamamladığını ve Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaştığını belirtmişti.

YORUMLAR
500
Filistinli gruplar 'Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi' üzerinde anlaştı Filistinli gruplar 'Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi' üzerinde anlaştı Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin diyalog toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin diyalog toplantısına katıldı
Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:43 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki
09:43 Dilan Çıtak'tan kafa karıştıran hareket! Üvey babası yerine İbrahim Tatlıses'in soyadını sildi
09:36 Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
09:27 90 dakika boyunca kalbi duran adam yaşadığı anları anlattı: Tamamen hiçlik ve hissizliğin içindeydim
09:10 Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı
09:03 Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı
09:03 Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi
08:45 Selahattin Demirtaş ile gerginlik iddialarına HDP Grup Başkanvekili yanıt verdi
08:39 CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir?
08:38 Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gidip, Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 09:57:47. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement