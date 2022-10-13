Filistinli gruplar "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaştı - Son Dakika
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Filistinli gruplar "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaştı

13.10.2022 00:16
Filistinli gruplar "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaştı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Cezayir'de diyalog görüşmeleri yürüten Filistinli grupların "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaştığını duyurdu.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Cezayir'de diyalog görüşmeleri yürüten Filistinli grupların "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaştığını duyurdu.

Genel Sekreter Bergusi, konuyla ilgili kısa bir basın açıklaması yaptı.

Bergusi, Filistinli grupların Cezayir'deki diyaloglarını başarıyla tamamladığını ve Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaştığını ifade etti.

Filistinli yetkili Bergusi, söz konusu belgenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Basına sızan bilgilerde, söz konusu belgenin taslağında, Filistin'de ulusal birliğin öneminin vurgulanması, siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek ve ulusal uzlaşmayı sağlamak için fiili adımlar atmak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) rolünü güçlendirmek ve kurumlarını tüm kesimlerin katılımıyla etkinleştirmek, Kudüs dahil tüm Filistin bölgelerinde genel, devlet başkanlığı ve yasama seçimlerinin yapılmasını hızlandırmak gibi 9 maddenin bulunduğu ifade edilmişti.

Genel Sekreter Bergusi, daha önce yaptığı açıklamada, Cezayir'deki Filistin diyalog görüşmeleri kapsamında sunulan önerilerin büyük kısmında mutabakata varıldığını söylemişti.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistin'de Fetih ile Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria ise Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

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Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar 'Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi' üzerinde anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli gruplar "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaştı - Son Dakika
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