Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Ahmed Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine tüm Filistinli grupların katılacağı bir toplantıyı organize etme görevi verdiğini belirtti ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Toplantıya Hamas ve İslami Cihad'ın da katılacağını vurgulayan Ahmed, böylelikle Filistin iç siyasetinde yeniden birlik sağlanması için fiili olarak adım atılmış olacağını söyledi.

Hamas ve İslami Cihad'dan temsilciler yıllardan sonra ilk defa dün, ABD'nin sözde barış planının ele alındığı Ramallah'taki toplantıya katılmıştı.

Abbas ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kendisini telefonla aradığını ve "yeni bir sayfa açma ve Gazze'de bir toplantı düzenleme konusunda anlaştıklarını" kaydetmişti.

Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana devam eden siyasi bölünmüşlük, varılan pek çok anlaşmaya rağmen sona erdirilememişti.