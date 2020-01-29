Son Dakika › Dünya › Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya
Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor
6 saat önce
Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticilerinden Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de toplantı düzenlemeyi planladığını açıkladı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu.
Ahmed Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine tüm Filistinli grupların katılacağı bir toplantıyı organize etme görevi verdiğini belirtti ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:16
Son Dakika Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Netanyahu: "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldık" Donald Trump'ın barış planı sonrası öfkelenen Filistin halkı, sokağa indi