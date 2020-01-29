Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticilerinden Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de toplantı düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu.


Ahmed Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine tüm Filistinli grupların katılacağı bir toplantıyı organize etme görevi verdiğini belirtti ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.

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Filistin, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:16 
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