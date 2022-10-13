Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni imzaladı - Son Dakika
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Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni imzaladı

13.10.2022 22:04

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar, bugün üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni törenle imzaladı.

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar, bugün üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni törenle imzaladı.

Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katıldı.

Cezayir resmi televizyonu, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Filistinli grup liderleriyle bir araya gelişini naklen yayınladı.

Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, bugün üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza attı.

Arafat'ın 40 yıl önce okuduğu "Bağımsızlık Bildirisi"ne vurgu

Tebbun, başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı kısa konuşmada, 40 yıl önce Cezayir'de Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin Filistin Lideri Yasir Arafat tarafından ilan edilmesini hatırlattı.

Filistinli grupların, davetine icabet ederek Cezayir'e gelmesini takdir eden Tebbun, üzerinde anlaşmaya varılan bu Cezayir Bildirisi'nin de başkenti Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Hamas lideri Heniyye ise Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cezayir devleti ve milletine teşekkür ettikten sonra, yakasında bulunan Kudüs rozetini çıkarıp Tebbun'un yakasına yapıştırdı.

Bildiride ulusal birliğin önemine dikkat çekildi

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar gündüz saatlerinde üç gün süren toplantılar sonunda uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulandı.

Bildirinin maddeleri arasında, Filistin ulusal güçleri arasında, seçimler kanalıyla siyasi ortaklık ilkesinin temellendirilmesi, ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için fiili adımlar atılması, Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olması hasebiyle Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) rolünün ve ona bağlı kurumların etkinleştirilmesi yer aldı.

Bildiride ayrıca, Gazze ve Kudüs dahil Batı Şeria'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin bildirinin imzalandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yapılması, ulusal kurumların birleştirilmesi, yeniden yapılanma projelerini uygulamak için gerekli kaynakların kullanıma açılması kararlaştırıldı.

Diyalog görüşmelerine katılan Filistinli gruplar, halkın direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesine desteklerini vurgularken, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a da söz konusu görüşmelere öncülük ettiği için teşekkür etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Cezayir'in arabuluculuğunda uzlaşı anlaşmasına imza attığını söylemiş, anlaşmayı duyurmak için akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleneceğini aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni imzaladı - Son Dakika

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