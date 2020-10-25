Filistinli gruplardan "18 yaşındaki gencin İsrail askerlerince darbedilerek öldürülmesine" tepki - Son Dakika

Filistinli gruplardan "18 yaşındaki gencin İsrail askerlerince darbedilerek öldürülmesine" tepki

25.10.2020 16:09
Filistinli gruplardan

İşgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından Filistinli gruplardan kınama açıklamaları geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından Filistinli gruplardan kınama açıklamaları geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşlenen bu infaz suçu, siyonist yapının terörist yönlerinden biridir." ifadesi kullanıldı.

Yaşanan olayın, Arap ülkelerinin İsrail'le yaptığı normalleşme anlaşmalarının "bir teşviki" olduğu belirtilen açıklamada, normalleşme sürecinin devam etmesinin bu türden suçları artıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistin halkının işlenen suça, direnişi sürdürerek karşılık vereceği kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada da yaşanan olaya, Batı Şeria'daki direniş türlerini aktif hale getirerek karşılık verilmesi ve İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin bu türden suçlarının engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada ise normalleşme anlaşmalarının, İsrail'e Filistin halkına karşı daha çok suç işleme imkanı verdiği aktarıldı.

Ulusal birlik vurgusu yapılan açıklamada, işgale karşı kapsamlı bir halk direnişi için birleşik bir ulusal komutanlığın oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Filistin resmi ajansı WAFA'da bugün yayımlanan haberde, İsrail güçlerinin, aracıyla seyahat eden 18 yaşındaki Amir Sanuber'i Ramallah'a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darbettiği ve gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusundan AA muhabirine gönderilen yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin Sanuber'i darbettiği yönündeki haberler yalanlanmıştı.

İsrail plakalı bir araca taş atıldığı raporunun ardından askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiği ve iki şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, daha sonra bunlardan birinin bilincini kaybederek yere düştüğü ve başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli gruplardan '18 yaşındaki gencin İsrail askerlerince darbedilerek öldürülmesine' tepki - Son Dakika

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