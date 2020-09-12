Filistinli gruplardan Arap halklarına, normalleşmeye karşı çıkma çağrısı - Son Dakika

Filistinli gruplardan Arap halklarına, normalleşmeye karşı çıkma çağrısı

Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasına tepki göstererek Arap ve İslam dünyası halklarından anlaşmaya karşı çıkmalarını istedi.

Filistinli gruplardan Arap halklarına, normalleşmeye karşı çıkma çağrısı, System.String[]

Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasına tepki göstererek Arap ve İslam dünyası halklarından anlaşmaya karşı çıkmalarını istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sonrasında Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki gösteren Filistin'deki siyasi hareketlerin temsilcileri, Arap ve İslam ülkelerindeki halkları söz konusu gelişmelere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Demokratik Birliği (Fida) Yürütme Kurulu Üyesi Salih Rafet, "Bahreyn halkının ve sivil toplum örgütlerinin bu açıklamayı protesto ederek Bahreyn hükümetinin anlaşmadan çekilmesi için baskı uygulamasını" talep etti.

Merkezi Ürdün'de bulunan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Arap Parlamenterler Birliği, Arap Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler Parlamentolar Birliğinin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerindeki parlamentolara "anlaşmayı kınama ve Bahreyn'in anlaşmadan derhal çekilmesini isteme" çağrısı yapıldı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Filistin radyosuna yaptığı açıklamada, halkların, Müslümanların ve Arapların meselesine yapılan ihanetle mücadelede harekete geçeceğini ümit ettiğini belirtti.

FKÖ'ye bağlı Lübnan'daki gruplar da Arap halklarından Filistin'i müdafaa için harekete geçmelerini isteyerek, "Arap ve Müslüman halklarının ayağa kalkıp Filistin meselesini savunmasının ve İsrail'le normalleşme çalışmalarıyla mücadele etmesinin zamanının geldiğini" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Bahreyn, İsrail, İslam, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli gruplardan Arap halklarına, normalleşmeye karşı çıkma çağrısı - Son Dakika

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