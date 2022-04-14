Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret

14.04.2022 15:19
Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan bir heyet Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan bir heyet Filistin- Türkiye Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, Gazze'deki İslami ve Ulusal Güçler Komitesinden bir heyet Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret düzenledi.

Gazze'deki bazı Filistinli grupların temsilcilerinin de katıldığı programda heyet, hastanenin çalışma sitemi hakkında bilgi aldıktan sonra odalarda bazı hastaları ziyaret etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde gelişmiş teknik ekipmanlar ve sistemli şekilde çalışan uzman bir idare ile karşılaştıklarını söyledi.

Sözcü Kasım açıklamasında, "Türkiye'nin bu hastaneye verdiği desteği takdir ediyoruz ve desteğin devam edip gelişeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği (2011-2017) Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.

Hastane sadece Gazze'nin değil tüm Filistin'in en büyük ve en modern sağlık merkezi konumunda bulunuyor.

Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret
Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret
Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret
Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret

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Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli gruplardan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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