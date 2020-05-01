Filistinli gruplardan, Hizbullah'ın siyasi kanadının Almanya'da yasaklanmasına tepki - Son Dakika

Filistinli gruplar, Almanya'da Hizbullah'ın siyasi kanadının faaliyetlerde bulunmasının yasaklanmasını "işgalci İsrail yanlısı bir tutum" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Almanya'nın Hizbullah'ı terör örgütü olarak değerlendirmesi, açıkça Arap halklarına karşı sistematik terör uygulayan ve saldıran işgalci İsrail yanlısı bir tutum sergilemektir." ifadelerini kullandı.

Bunun Siyonistlerin tutumuyla uyuştuğuna dikkati çeken Kasım, ayrıca bu durumun uluslararası hukuku ve kuralları hiçe sayan İsrail'i cesaretlendirdiğini savundu.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın söz konusu kararı kınanarak, bu durumun ABD'nin ve Siyonistlerin baskısına cevap vermek, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edici terör eylemleri gerçekleştiren işgalci İsrail yanlısı tutum sergilemek olduğu vurgulandı.

Filistin Kurtuluş Cephesi'nden (FKC) yapılan açıklamada da Almanya'nın kararının, ABD ve Siyonist oluşumun müttefikleriyle iş birliği içinde yürüttüğü bölgedeki tüm direniş gruplarını hedef alan planlarından bağımsız olmadığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talimatıyla Hizbullah'ın siyasi kanadının bu ülkede faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı.

Hizbullah'ın askeri kanadı 2013'te Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alınmıştı.