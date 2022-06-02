Filistinli gruplardan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu öldürmesine kınama - Son Dakika
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Filistinli gruplardan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu öldürmesine kınama

02.06.2022 21:58
Filistinli gruplardan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu öldürmesine kınama

Hamas, Filistinli Mücahitler Hareketi ve Halk Direniş Komiteleri, İsrail ordusunun 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde'yi öldürmesini kınadı.

Hamas, Filistinli Mücahitler Hareketi ve Halk Direniş Komiteleri, İsrail ordusunun 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde'yi öldürmesini kınadı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Avde'nin bu akşam işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından göğsünden vurularak öldürülmesinden dolayı Filistin halkına başsağlığı diledi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin'de kan dökmek ve yıkım yapmak suretiyle halkın iradesini kırma amacıyla işlediği suçlarını tırmandırmasının, Filistin halkının sebat, dik duruş ve direnişi önünde yok olacağı kaydedildi.

Hamas ayrıca Filistinlilere, İsrail güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere karşı koymayı ve her türlü yöntemle onların önünü kesmeyi, kışlalarını ve askeri araçlarını yakmayı sürdürmeleri çağrısı yaptı.

Filistin Mücahitler Hareketi de açıklamasında, İsrail'in Filistinli çocuğu öldürmesini "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği cinayetlerden kurtuluş yolunun intifadayı tırmandırmak ve İsrail ile her alanda mücadele etmek olduğu aktarıldı.

Halk Direniş Komitelerinin açıklamasında ise İsrail güçlerinin işlediği cinayetlerin, Filistin halkının, topraklarını ve kutsal mekanlarını işgalden kurtarma mücadelesine engel olamayacağı vurgulandı.

Ramallah'ın batısında Ayrım Duvarı yakınında yer alan El-Midya köyü sakinlerinden 17 yaşındaki Muhammed Avde, bu akşam İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli gruplardan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu öldürmesine kınama - Son Dakika
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