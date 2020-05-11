Filistinli gruplardan İsrail'in Filistinli tutukluya ait evi yıkmasına tepki - Son Dakika

Filistinli gruplar ve insan hakları örgütleri, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir tutukluya ait evi yıkmasına tepki gösterdi.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ev yıkma politikalarını sürdürmesi, halk devrimiyle mücadelede aciz kaldığının ispatıdır." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada ise İsrail'in gerçekleştirdiği bu yıkımın "Filistin halkına ve hapishanelerdeki tutuklulara yönelik saldırılarının bir parçası" olduğu belirtildi.

"Esirlerin ailelerinin mülklerine ve sahip olduklarına saldırılması bir suçtur. Bu yıkımlar direniş güçlerinin inancı ve mücadelesinde bir değişiklik oluşturmayacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu yaptığının yansımaları olacağı kaydedildi.

"Uluslararası toplum sessiz kalarak İsrail'i ödüllendiriyor

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de "İsrail bu politikasıyla direniş ateşini söndüremeyecek aksine o ateşi daha da tutuşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ev yıkma politikası karşısında sessiz kalarak uluslararası toplumun İsrail'i ödüllendirmesine" tepki gösterilen FHKC açıklamasında, İsrail'in izlediği bu politikanın uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği hatırlatıldı.

"Uluslararası sözleşmeleri ihlal eden toplu cezalandırma"

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail'in Filistinli aktivistlerin evlerini yıkması, ilgili uluslararası sözleşmeleri ihlal eden bir çeşit toplu cezalandırmadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in ev yıkma politikasının, savaş suçu olma seviyesine geldiği kaydedilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminden uluslararası sözleşmelere aykırı olan toplu intikam ve bütün aileye zarar verme gibi politikalarından vazgeçmesi talep edildi.

İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

İsrail güçleri bu sabah, Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan evini yıkmıştı.

Bergusi, 23 Ağustos 2019'da bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiği patlamaya karışmakla suçlanıyor.

İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.