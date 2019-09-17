Son Dakika Haberleri: Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı
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Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'de düzenlenen "Oslo'dan Çıkış" başlıklı toplantı Toplantıya katılanlar ve konuşmacılar İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin toplantıya telekonferans yöntemi ile katılarak konuşma yapması Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'de düzenlenen "Oslo'dan Çıkış" başlıklı toplantı

Toplantıya katılanlar ve konuşmacılar

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin toplantıya telekonferans yöntemi ile katılarak konuşma yapması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher'in konuşması

Hamas'ın üst düzey isimlerinden İsmail Rıdvan'ın konuşması Filistinli gruplar, Oslo Anlaşması'ndan çekilme ve Filistin'deki bölünmüşlüğe son verme çağrısı yaptı.

Hamas'ın üst düzey isimlerinden İsmail Rıdvan, Gazze'de düzenlenen "Oslo'dan Çıkış" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, "Oslo Anlaşması işgalcileri yerleşim yerleri konusunda cesaretlendirdi. Oslo geride bir iç parçalanmışlık bıraktı." dedi.

"Oslo Anlaşması Araplarla İsrail'in normalleşmesinin yolunu açtı" diyen Rıdvan, Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in "başkenti" olarak tanınması ve Yüzyılın Anlaşması'nın Oslo'nun tehlikeli yansımalarından olduğuna dikkati çekti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher de Filistin davasına yönelik komplolarla mücadelenin Filistin'de birliğin sağlanmasından geçtiğine işaret etti.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de "Oslo insanların geçirdiği en kötü tecrübelerden biri. Bugün bize bu anlaşmanın yanı sıra yeni tehditler dayatılıyor." diye konuştu.

Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:01 Kaynak: AA
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