Filistinli gruplardan Pompeo'nun Yahudi yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyarete tepki - Son Dakika

Filistinli gruplardan Pompeo'nun Yahudi yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyarete tepki

13.11.2020 20:17
Filistinli gruplardan Pompeo'nun Yahudi yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyarete tepki, System.String[]

Filistinli gruplar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimilerine yapacağı ziyareti "uluslararası yasalara karşı zorbalık ve isyan" olarak nitelendirdi.

Filistinli gruplar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimilerine yapacağı ziyareti "uluslararası yasalara karşı zorbalık ve isyan" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Kurulu Üyesi Mahir Mezher, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyaretle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hamas Sözcüsü Kasım, söz konusu ziyaretin, "Filistin halkına karşı birçok defa saldırgan bir tavır sergileyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sahip olduğu zorbalık mantığını ortaya koyduğunu" söyledi.

Bu ziyaretin, ABD yönetiminin tüm uluslararası teamülleri ve kanunları çiğnediğinin bir ispatı olduğunu kaydeden Kasım, " İsrail'le normalleşen ve ABD'ye sözde Yüzyılın Anlışmasını uygulaması için yeni bir fırsat veren ülkelerin işlediği suçu bu ziyaret tekrar göstermektedir." şeklinde konuştu.

"İşgali pekiştirmek için yapılan düşmanca bir ziyaret"

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Şihab ise Pompeo'nun ziyaretinin, Filistin toprakları ve Golan'daki İsrail işgalini pekiştirmek için yapılan düşmanca bir ziyaret olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin her türlü uluslararası anlaşmayı bozarak, Filistin meselesine düşmanca bir tavır sergilediğini ifade eden Şihab, "Donald Trump yönetimi, İsrail'le normalleşen ve ihanet içerisinde bulunan yöneticilerinin rızaları ile bazı ülkelerin tüm mal ve servetlerini talan etse de, bu yönetim toprağımıza karşı yapılan hırsızlık ve yağmayı yasallaştırmayı başaramayacak." şeklinde konuştu.

"Bölgedeki siyasi gerginliği tırmandırmaya çalışıyorlar"

Diğer yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Kurulu Üyesi Mezher ise Pompeo'nun ziyareti, uluslararası kanunlara aykırı yerleşim politikalarını yasallaştırmak ve İsrail'e bu konuda destek olmak için gerçekleştireceğini belirtti.

Trump yönetiminin, son nefesine kadar Filistin'e karşı, İsrail'e yardım sağlamaya çalıştığını söyleyen Mezher, ABD başkanının son dönemlerinde bile böldeki siyasi gerginliği tırmandırmaya çalıştığına dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e resmi ziyareti gelecek hafta başlayacak. Amerikan Axios internet sitesinde yer alan habere göre, Pompeo, ziyaret kapsamında 1967 yılından bu yana işgal altında bulunan Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine gidecek.

Mike Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ve Golan Tepeleri'ne ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Yahudi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli gruplardan Pompeo'nun Yahudi yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyarete tepki - Son Dakika


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