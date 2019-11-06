Filistinli gruplardan, seçim öncesi ulusal diyalog çağrısı

İslami Cihad Hareketi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ülkede genel seçime gidilmeden önce Filistin meselesiyle alakalı tüm sorunların ele alınacağı bir ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Müdellil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal diyalog öncesinde seçimlerle ilgili bir kararname çıkarmak istediğine işaret etti.

Müdellil, söz konusu kararname çıkarılmadan önce ulusal diyaloga gitmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Ahmed el-Müdellil, ulusal diyalogda Filistin meselesiyle alakalı tüm dosyaların ele alınması ve seçim atmosferinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

FHKC yöneticilerinden Mahir Mizhir ise Filistin meselesini bekleyen tehlikeleri, seçimleri ve bu sürecin finanse edilmesini ele almak için ulusal diyalog toplantısı düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğinde heyet, genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için 27 Ekim'de Gazze'ye gelmişti.

Komite, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurmuştu.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor, ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.