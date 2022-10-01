Filistinli gruplar Cenin Mülteci Kampı'nda askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika
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Filistinli gruplar Cenin Mülteci Kampı'nda askeri geçit töreni gerçekleştirdi

01.10.2022 01:16
Filistinli gruplar Cenin Mülteci Kampı'nda askeri geçit töreni gerçekleştirdi

Filistinli grupların askeri kanatları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde askeri geçit töreni düzenledi.

Filistinli grupların askeri kanatları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde askeri geçit töreni düzenledi.

İsrail askerlerinin 28 Eylül'de gerçekleştirdiği baskında 4 Filistinliyi öldürdüğü Cenin Mülteci Kampı'nda, hayatını kaybeden Filistinliler için anma merasimi yapıldı.

Merasimde, Filistinli gruplardan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ve Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı birlikleri askeri geçit töreni gerçekleştirdi.

Filistinli gruplardan bir kısmının askeri kanadını barındıran Cenin Tugayı'nın maskeli sözcüsü, anma töreninde yaptığı konuşmada İsrail'i tehdit ederek, "Sizin için kampımızda ölümün çeşitlerini hazırladık. Askerlerinizi alt etmeye yetecek kadar bomba yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Cenin'de 4 kişiyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı 28 Eylül'de İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi vurarak öldürdüğünü, 44 Filistinliyi de yaraladığını duyurmuştu.

İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor.

İsrail ordusunun baskınlarına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar Cenin Mülteci Kampı'nda askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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