Filistinli grupların Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin ikinci oturumu başladı

Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasında yapılan diyalog görüşmelerinin ikinci oturumu başladı.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yetkilisi Remzi Rabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyalog görüşmelerinin başkent Cezayir'deki Kongre Sarayı'nda yapıldığını belirtti.

Görüşmelerin ikinci oturumunun başladığını aktaran Rabah, dün gerçekleştirilen ilk oturumda olumlu gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

Rabah, Filistin'de bölünmüşlüğü sona erdirmek için somut neticelere ulaşmak amacıyla tartışmalar yürütüldüğünü, görüşmelerde özellikle bölünmüşlüğün temel tarafları olan Hamas ve Fetih'e ortak paydalarda buluşmaları için açık bir şekilde "baskı" yapıldığını söyledi.

Diyalog için sarf ettiği çabalardan ve sunduğu kolaylıklardan dolayı Cezayir yönetimine teşekkür eden Rabah, Cezayir'in "tartışmalara müdahalesinin olmadığını" da kaydetti.

Cezayir'in ev sahipliğinde Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla dün başlayan diyalog görüşmelerinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.