Filistinli grupların "uzlaşı toplantıları" Cezayir'de başladı

Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cezayir'de, Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen, Filistin diyalog görüşmeleri başladı.

Filistinli gruplardan oluşan heyetler, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un daveti üzerine, Filistin'deki bölünmüşlüğü çözmek ve ulusal uzlaşıda bir formüle ulaşmak için 2 gün sürecek toplantılara katılmak üzere dün bu ülkeye geldi.

Cezayir makamları, ülkede düzenlenecek Arap Birliği zirvesi öncesi, Filistin birliğini sağlamak için, ilgili gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılacak kapsamlı ve uzlaşıya dayalı bir vizyona ulaşmak üzere toplantılara ev sahipliği yapıyor.

Fetih Hareketi Sözcüsü Hüseyin Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzlaşı arayışı toplantılarının olumlu bir atmosferle başladığını belirterek, "Herkesin, Filistin'in kazanması için ve yüksek çıkarları, dar çıkarlarının önüne koyacağını umuyoruz." dedi.

Hamayil, bu toplantıların başarıya ulaşması için özellikle Hamas'ın doğru hareket etmesini umduğunu dile getirerek, toplantıların sonuç bildirgesiyle açıklanacağını kaydetti.

İsmail Heniye başkanlığındaki Hamas heyeti de Filistin'in ulusal uzlaşı müzakerelerine katılmak amacıyla dün akşam Cezayir'e ulaşmıştı.

Cezayir diyaloğu

Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken Batı Şeria, Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

Bu anlaşmazlıkların çözümü için girişim başlatan Cezayir yönetimi, daha önce Filistinli gruplarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Hamas İslami ve Arap İlişkiler Bürosu Başkanı Halil Hayye, Hamas Siyasi Büro üyeleri Mahir Salah ve Hişam Bedran ile Hamas'ın Cezayir Temsilcisi Muhammed Osman'ın yer aldığı heyet, 18 Eylül'de Cezayir'i ziyaret etmişti.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul liderliğinde bir heyet de Cezayir yönetiminin davetiyle 19 Eylül Pazartesi günü bu ülkede temaslarda bulunmuştu.

Bu ziyaretlerin ardından Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Fayiz Ebu Ayta, Cezayir'in bu ayın ilk haftasında Filistinli grupların genişletilmiş toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Arap Birliği Zirvesi

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesinin, 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenmesi planlanıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, zirveye ilişkin 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Bu zirvenin, ortak Arap eylemi ve Filistin'in haklarının gerçekleştirilmesi konusunda en başarılı zirvelerden biri olacağından hiç şüphem yok." ifadesini kullanmıştı.

Cezayir'in Filistin uzlaşısını desteklemek için çaba sarf eden birkaç Arap ülkesiyle koordineli bir şekilde dikkatli bir hazırlık çalışması yürüttüğünü belirten Lamamra, "Cezayir'in bu uzlaşı girişimi hem diğer Arap ülkeleri hem de Filistinliler tarafından destekleniyor ve kabul ediliyor." demişti.