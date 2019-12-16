Filistinli grupların yöneticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Filistinli grupların yöneticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gazze'deki Filistinli grupların üst düzey yetkilileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Filistinli grupların yöneticileri, AA'nın

Gazze'deki Filistinli grupların üst düzey yetkilileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FDHKC) üst düzey yetkililer AA'nın 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde oyları iki Gazze fotoğrafı aldı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ve Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri, "haber" kategorisinde Hassan Jedi tarafından çekilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" isimli fotoğrafı seçti.

Kasım, fotoğrafın Filistin halkının, İsrail ihlallerine rağmen kimliklerini koruma ve direnişlerini sürdürme iradesini yansıttığını belirtti.

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Hadri ise fotoğrafı Filistinlilerin gelecekte devlet kurma hayallerinin somutlaştırılması olarak nitelendirdi.

Diğer Filistinli yetkililer ise Ali Jadallah'ın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında yıkılan bir binanın enkazında üzüntüyle oturan iki Filistinli kadını çektiği "İsrail'in yıkımları" isimli fotoğrafa oy verdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, bu fotoğrafın İsrail'in hava saldırıları sonucu yaşanan acılara ışık tuttuğunu kaydetti.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife de Şihab'a katılarak, fotoğrafın İsrail'in ihlalleri sonucu Filistinlilerin yaşadığı trajediyi anlattığını ifade etti.

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim, fotoğrafın Filistinlilerin 1948'de yaşanan Nekbe'den bu yana devam eden dramını gözler önüne serdiğini ve İsrail'in işlediği suçları ve saldırıları belgelediğini dile getirdi.

"Yaşam" kategorisi

Hamas Sözcüsü Kasım "Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafına oy verirken, İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab ise Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını beğendi.


FDHKC Siyasi Büro Üyesi Ebu Zarife, tercihini Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" fotoğrafından yana kullanırken, Filistinli yazar İbrahim ise Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafını seçti.

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Hadri, Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisi

Filistinli yetkililerin büyük çoğunluğu spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Yetkililer, doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun verdiği mücadeleyi, işgal altındaki Filistin halkının içinde bulunduğu duruma benzeterek, her iki örneğin zor şartlar altında mücadele etmekten vazgeçmediğini söyledi.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife ise diğer yetkililerden farklı olarak Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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