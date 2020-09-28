Filistinli güçler, Mısır ordusunun balıkçıları öldürmesiyle ilgili soruşturma istedi - Son Dakika

Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu 2 balıkçının hayatını kaybetmesi ve birinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) çeşitli grupları barındıran Filistinli Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ordusu tarafından öldürülen balıkçıların ailelerine baş sağlığı dilendi.

Açıklamada, bu elim hadiseyle ilgili bir an önce soruşturma açılması, Gazzeli balıkçılar konusunun derhal çözülmesi talep edildi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli 2 balıkçının hayatını kaybettiğini ve bir balıkçının yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaralı Filistinlinin hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu bildirmişti.

Naaşları cumartesi günü Mısır yönetiminden teslim alınan 2 balıkçının cenaze namazları dün Gazze'de kılınmıştı.

Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar olayı kınarken Mısır makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.