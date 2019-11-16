Filistinli hukukçular Gazze'de İsrail'in saldırılarını protesto etti

Gazze'de çok sayıda hukukçu, İsrail'in işlediği "savaş suçlarını" protesto etti ve uluslararası topluma bu saldırıların durması için çağrıda bulundu.

"Es-Sevarke Ailesi'ni Savunma Hukuki Birliği"nin Gazze'nin merkezindeki Deyr Belah kentinde düzenlediği gösteriye katılan hukukçu ve avukatlar, uluslararası toplumdan saldırıların durması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Filistinli hukukçu Salah Abdulati, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, savaş suçu işlemiştir ve uluslararası toplumun, bu suçları işleyen ya da emrini verenlerden hesap sorması gerekmektedir." dedi.

Bu suçların, tüm uluslararası ve insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade eden Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bu suçları görüşmek ve faillerinin cezalandırılmasıyla ilgili mekanizmayı oluşturmak üzere olağanüstü toplantı düzenleme çağrısında bulundu.