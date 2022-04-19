Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi

19.04.2022 23:07
Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi

RAMALLAH, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistinli insan hakları grubu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmesine yönelik soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

RAMALLAH, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistinli insan hakları grubu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmesine yönelik soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Filistin topraklarındaki mevcut durumla ilgili olarak birkaç BM özel raportörü ve uluslararası komiteye mektup gönderdiklerini belirtti. Komisyon, mektupların, "İsrail ordusunun Filistin halkının haklarını ihlal etme ve savunmasız Filistinli sivillere karşı aşırı güç kullanma politikasını sürdürmesi" üzerine gönderildiğini vurguladı. Mektupta, "Ekiplerimiz, kadın ve çocukların da aralarında yer aldığı Filistinlilerin, askerlerin hayatlarına ciddi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen saldırı düzenlemek veya olası bir saldırı bahanesiyle İsrail askeri kontrol noktalarında öldürüldüklerini belgeledi" ifadesi yer alıyor.

Filistinli sağlık görevlileri aynı gün, geçen hafta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında meydana gelen çatışmalar sırasında Filistinli bir kızın İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'in kuzeydoğusundaki Faqqu'a köyünde yaşayan 18 yaşındaki Hanan Khadour'un, İsrail askerleri tarafından aldığı ağır yaralara yenik düştüğü belirtildi. Filistin Kızılayı, çatışmalarda toplam 112 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Bunlardan 90'ının İsrail ordusu tarafından atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle soluk almakta güçlük çekenlerden, 18'inin ise atılan plastik kaplı mermilerle yaralananlardan oluştuğu belirtildi.

Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi

YORUMLAR
500
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yaptığı Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yaptığı Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 23:14:08. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement