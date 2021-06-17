EL MAĞTAS (AA) - Filistinli kadın 24 yıldır göremediği ailesiyle Ürdün Nehri'nin karşı kıyılarında hasret giderdi (1) - Son Dakika

İsrail'in kimlik kartı vermemesi nedeniyle yurt dışına çıkamayan Filistinli Sena Muhammed, Ürdün'de yaşayan ailesiyle 24 yıl sonra ilk kez Şeria (Ürdün) Nehri'nin karşı kıyılarında buluşarak sarılmadan sadece uzaktan el sallayarak özlem giderdi.

İsrail'in kimlik kartı çıkarmasına ve aile birleşimi sağlamasına izin vermediği 50 bin Filistinliden sadece biri olan Sena, kimliği olmadığı için gelin geldiği Batı Şeria'dan ailesinin yaşadığı Ürdün'e gidemiyor.

Aynı zamanda İsrail, Filistin kökenli Ürdünlülerin de işgal altındaki Filistin topraklarına ziyareti özel ve pahalı izinlere bağlıyor.