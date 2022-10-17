Filistinli kadın yetiştirdiği ürünlerle zorlukları aşıyor

Fattoum Ismail Qudeih (62), 20 yaşından beri işlediği toprağıyla, 13 kişilik ailesinin bakımını sağlıyor. Gazze Şeridi ile İsrail'i ayıran güvenlik çitinin yanı başındaki arazisinde, bitmek bilmeyen gergin güvenlik durumuna aldırmadan, hala toprağını sürmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden başlayarak akşama kadar yetiştirdiği ürünlerle ilgilenen Filistinli kadın, bu yolla ailesini Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı yoksulluktan koruyor.

İsrail'in 16 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Abluka, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'deki hayatı ekonomi başta olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkiliyor.

Birleşmiş Milletler'in Eylül ayında hazırladığı rapora göre "Gazze nüfusunun yüzde 65'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve yüzde 60'tan fazlası işsiz."