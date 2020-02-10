Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti - Son Dakika

Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti

6 saat önce

Filistinli kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını Gazze'de protesto etti.

Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti, System.String[]

Filistinli kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını Gazze'de protesto etti.

Filistinli Kadınlar Birliğinin çağrısıyla Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteride sözde barış planı karşıtı ve ulusal birlik çağrısı yapan dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Birliğin Genel Sekreterlik üyesi İktimal Hamed, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün burada 'Yüzyılın Anlaşması' olarak isimlendirilen ABD ve İsrail komplosunu kabul etmediğimizi duyurmak için toplandık. Bu sözde anlaşma Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefliyor." dedi.

Sözde barış planı karşısında mücadelenin birlik ve beraberlik gerektirdiğini söyleyen Hamed, Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa son verilmesi çağrısı yaptı.

Hamed, uluslararası toplumdan da Trump'ın sözde barış planının kabul edilmemesini ve Filistin meselesiyle ilgili uluslararası hukuk kararlarını uygulamak için Birleşmiş Milletler gözetiminde bir konferans düzenlenmesini istedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Pentagon'un bütçe talebinde skandal detay! YPG/PKK için 200 milyon dolar fon talebinde bulundular ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]