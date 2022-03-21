Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

21.03.2022 21:59
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Filistinli kadınlar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Filistinli kadınlar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Türk Kültür Merkezi, Filistin'de 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Kudüs Gençlik ve Kültür Forumu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kudüslü kadınlar, Kültür Merkezinde açılan kermeste el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulundu.

Kermeste ayrıca, Filistin ve Türk mutfağından çeşitli lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

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Yunus Emre Türk, Anneler Günü, Kudüs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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