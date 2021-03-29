Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor - Son Dakika

Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor

29.03.2021 12:25

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde bir seramik atölyesinde çalışan Filistinli kadınlar, ürettikleri sanat eserleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde bir seramik atölyesinde çalışan Filistinli kadınlar, ürettikleri sanat eserleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Batı Şeria'nın Nablus'un kentinin kuzeyindeki Nisf Cebil köyündeki seramik atölyesinde çalışan 5 Filistinli kadın, seramik sanatıyla çeşitli dekoratif eserler üretiyor.

Merkezi Eriha'da bulunan, seramik ve mozaik kültürünü korumaya çalışan Mozaik Merkezi adlı kuruluş, Nisf Cebil'de yüzlerce yıllık bir evi restorasyonla seramik atölyesi haline getirerek Filistinli kadınlara istihdam imkanı sağladı.

Filistinli kadınlar tabaktan, fincana, çömleğe ve sürahiye kadar birçok eşyayı dekoratif ya da kullanım amaçlı şekilde üretiyor.

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Nisf Cebil köyü ise arkeolojik bir bölge ve turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle seramik ürünlerin alıcı bulması açısından ayrı bir önem taşıyor.

İstihdam fırsatı oldu

Filistinli 24 yaşındaki Siham Uveys, AA muhabirine, resim dersleri sırasında aldığı eğitimle seramik sanatını öğrendiğini ve atölyede çalışmaya kabul edildiğini anlattı.

Nablus'ta bulunan En-Necah Üniversitesi'nde turizm ve arkeoloji bölümünden mezun olduğunu belirten Uveys, bir dönem iş bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Uveys, seramik sanatıyla tanışmasının ardından bulduğu atölyedeki işin, ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için "can simidi" olduğunu söyledi.

Geometrik şekilleri çeşitli renklerle boyayarak seramik eşyalar meydana getiren Uveys, "Her birimiz kişiliğimizi, zevkimizi ve tarzımızı yansıtan eserler üretiyoruz." dedi.

Uveys, "Her bir parçanın tasarımı birbirinden farklı. Her birinin kendine özgü çizimi ve renkleri var. Böylece müşteriler de özel parçalar satın alıyor." şeklinde konuştu.

Salgın nedeniyle gelirler azaldı

Filistinli kadınlar, ürettikleri dekorasyon eşyalarını ve mutfak gereçlerini internet yoluyla ve Nisf Cebil köyüne gelen turistlerin beğenisine sunarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerinin ciddi anlamda azaldığını söylüyor.

Ürünlerini pazarlamak için başka yollar arayan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Kudüs'ün yanı sıra İsrail'in içindeki satış noktaları üzerinden İsrail vatandaşı Filistinlilere ulaşmaya çalışıyor.

Salgın döneminde ekonomik sorunların arttığı Filistin'de, özellikle kadınlar geçim sıkıntısı çekiyor. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun bu yıl açıkladığı verilere göre, 2020 yılı itibarıyla işsizlik oranı erkeklerde yüzde 23, kadınlarda ise yüzde 40 oranında bulunuyor.

Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor
Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor
Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor
Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor

Batı Şeria, Filistin, Seramik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor - Son Dakika


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