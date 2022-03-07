Filistinli kadınlardan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika

Filistinli kadınlar işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.

Filistin'deki bazı kadın derneklerinin çağrısı üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Nablus'un Burka beldesinde gösteri düzenlendi. Gösteriye, Filistinli grupların önde gelen kadın temsilcilerinin yanı sıra Fetih Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ile diğer direniş gruplarından yetkililer de katıldı.

Eylemde göstericiler, Filistin bayrakları ile İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini ve ihlallerini kınayan pankartlar taşıdı.

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Delal Selama, İsrail'in tüm Filistin topraklarındaki yerleşim birimi faaliyetlerini kınadıklarını söyledi.

Selama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli kadının, İsrail'in işgali karşısındaki direniş gibi hayatın her alanında erkeklerin yanında yer aldığını; ortağı olduğunu kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin 2005'te boşaltılan Burka beldesindeki Humeş yerleşim birimine yeniden dönme girişimlerini hatırlatan Selama, "Bu tür eylemlerle, buna izin vermeyeceğimizi, özgürlüğümüze tamamen kavuşuncaya kadar direnmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Selama, dünyanın da İsrail'in başta Burka beldesi olmak üzere son zamanlarda tırmanışa geçen ihlallerini sonlandırmak için sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Humeş yerleşim birimi

İsrail makamları, 2005'te "tek taraflı ayrılma" planıyla Gazze'deki tüm yerleşim birimleri ile Batı Şeria'da aralarında Burka beldesindeki Humeş'in de olduğu 4 küçük yerleşim biriminin boşaltılmasına karar vermişti. Bu kapsamda Humeş yerleşim biriminde yaşayan Yahudiler de tahliye edilmiş, İsrail ordusu bölgeyi askeri bölgeye dönüştürmüş, ancak Filistinlilerin gasbedilen toprakları geri verilmemişti.

Yahudi yerleşimciler, son zamanlarda 2005'te boşaltılan Humeş yerleşim birimine yeniden dönmek için eylemler düzenliyor, bölgedeki Filistinlilerin evlerine saldırıyor.

Bölgedeki Filistinliler de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla yeniden buraya dönme planlarına tepki gösteriyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.