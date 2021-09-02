Filistinli küçük kız, salgın sürecinde evde ürettiği takı ve aksesuarlarla iş hayatına atılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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Filistin'de yaşayan 13 yaşındaki Rezzan en-Nasır, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında evde kaldığı süreyi başlattığı taş ve boncuk süslemeleri projesi ile değerlendirerek, kendi işyerini açacak düzeye geldi.

Batı Şeria'daki Nablus'un Deyr Şeref mahallesindeki evinde, kızlar için takılar, kız çocuk süsleri, çocuk takımları, araç aksesuarları ve anahtarlıklar yaparak adını duyuran sekizinci sınıf öğrencisi Nasır, ürünlerini sergilemek ve satışa çıkarmak için kendi mağazasını açmayı arzuluyor.

Okuldan dönüp işe başlıyor

Okuldan döndükten sonra müşterilerinin siparişlerini hazırlamak için çantasını bir kenara bırakarak işe koyulan Nasır, ders çalışmanın da ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluk olduğunun farkında.

Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümden beri boncuklara büyük bir ilgim var. Kovid-19 virüsü nedeniyle eve kapanınca zamanımı kendi takılarımı yapmak için değerlendirdim." dedi.

Küçüklükten beri ilgi duyduğu ve hayalini kurduğu projeyi gerçekleştirmeye karar verdiğini belirten Nasır, pandemi sürecinde basit aletlerle önce kendisine ve akrabalarına takılar yapmaya başladığını ifade etti.

Daha ileri kurslara katılarak kendimi geliştirmek istiyorum

Nasır, "Kendimi günden güne geliştirdim. Daha sonra Nablus'ta yeni başlayanlar için boncuktan takı yapımına yönelik bir eğitim kursuna katıldım." dedi.

Takılarını tanıtmak için sosyal medya sitelerinde paylaştığını, kendi sayfasını oluşturduğunu, büyük ilgi gören ürünlerini sergilemeye başladığını aktaran Rezzan Nasır, "Hayal gücümün yanı sıra müşterilerin istediklerine göre süs eşyaları yapıyorum. Daha ileri kurslar alarak kendimi geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yakından takip ediyor

"Türkiye'de yapılanları yakından takip ediyorum, çok güzel boncukları ve çok güzel taşları var. Türkiye'yi gezmeyi, o süslerden ve taşlardan almayı arzuluyorum." diyen Nasır, ürünlerini pazarlamak için kendi mağazasını açmayı arzuladığını ve projesinin kendisi ile birlikte büyüyeceğini söyledi.

Rezzan'ın babası Annan en-Nasır da kızının yeteneğini geliştirmesinden mutlu olduğunu söyledi.

"Bu yaşta kendine özel proje yürüten ve kendini geliştiren bir çocuğa sahip olmak çok güzel. Mesele maddi değil, asıl mesele çocukların kişiliğinin de gelişmesi." diyen Annan en-Nasır, kızı Rezzan'ın küçüklüğünden beri dağılan ya da kırılan tespih taneleri gibi eşyaları yeniden onarmaya meraklı olduğunu aktardı.

Baba Nasır, kızının kendi takılarını kendisinin yaptığını ve kıyafetlerine uyumlu hale getirdiğini ifade etti.