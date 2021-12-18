Üye Girişi
Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1) - Son Dakika

Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1)

18.12.2021 11:18

İsrail tarafından kısa süre önce serbest bırakılan Filistinli tutuklu, Nebil er-Racub, hücrede gördüğü muamele sebebiyle birkaç gün boyunca hafızasını kaybetmesiyle sonuçlanan, ciddi bir sinir krizi geçirdiğini söyledi.

İsrail tarafından kısa süre önce serbest bırakılan Filistinli tutuklu, Nebil er-Racub, hücrede gördüğü muamele sebebiyle birkaç gün boyunca hafızasını kaybetmesiyle sonuçlanan, ciddi bir sinir krizi geçirdiğini söyledi.

İsrail güçlerince 5 Aralıkta tutuklanan 40 yaşındaki Racub, hapishaneden çıkartıldıktan sonra Batı Şeria'nın güneyindeki es-Sebaa kapısının yakınına bırakılmıştı. Racub buradan bir ambulansla el-Halil Devlet Hastanesine nakledildi.

Racub'un serbest bırakıldıktan sonra kanlar içinde yerde yattığı görüntüleri medyada yer almıştı.

AA muhabirine konuşan Racub, durumu düzelmeden önce birkaç gün boyunca baygın olarak hastanede kaldığını söyledi.

Racub, İsrail güçlerinin kendisini Necef hapishanesine sorgulanmaya götürdüğünü, orada serbest bırakılmadan önce hücre hapsine alınarak yiyecek ve içecek verilmeden günlerce tutulduğunu anlattı.

5 gün boyunca prangalı şekilde hücrede tutuldu

Hapishanedeki durumunu "Tutukluların arasından sürüklenerek beni hücreye aldılar. Hücrede ayaklarımdan zincirle prangaya vuruldum." diye anlatan Racub, ellerinin arkadan kelepçelendiğini bu yüzden sadece seslenebildiğini ancak kendisine su dahi verilmediğini aktardı.

Racub zincirlerle bağlı halde 5 gün boyunca hücre yatağında beklediğini söyledi.

Çektiği acıyı artırmak için gardiyanların kendisinin ayaklarını ezdiğini ve serbest kalmasının üzerinden günler geçmesine rağmen ellerinde ve ayaklarında hala pranga ve kelepçe izleri olduğunu belirten Racub, hücrede kaldığı sırada gardiyanların kendisine ailesinin trafik kazası geçirdiğini ve çocuklarının öldüğüne dair yalan söyleyerek acısını daha da arttırdıklarını vurguladı.

Hapishanede kaldığı süre boyunca tedavisinin engellendiğini ve cezaevi dışında kullandığı ilaçların kendisine verilmediğini aktaran Racub, hücre koşulları sebebiyle serbest bırakıldığı an sinir sisteminin bozulduğunu ve birkaç gün hafızasını yitirdiğini söyledi.

Racub, mahkumların ciddi şekilde tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek Filistinli yetkililere mahkumların tabutla geri dönmemeleri için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmaya çağırdı.

İsrail Filistin halkının iradesini kırmaya çalışıyor

Fetih Merkez Komitesi üyesi Sabri Saydam, ise "İsrail, Filistin halkına karşı bu tür saldırılar ve yoğun ihlallerle kendini ifade ediyor." dedi.

İsrail'in bu tür uygulamalarla Filistin halkının iradesini kırmak istediğine dikkati çeken Saydam, Filistin yönetiminin, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına son vermek için uluslararası düzeyde adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1)
Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1)
Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1)
Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1)

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:08 Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti         
11:16
AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız         
11:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:26:22. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde gördüğü eziyetten geçici hafıza kaybı yaşadı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement