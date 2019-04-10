Filistinli Mahkumların Açık Grevine Destek Gösterisi

Filistinli Mahkum Aileler Komitesi, Batı Şeria'daki İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan çocuklarının resimlerini taşıyarak gösteri düzenledi.

Filistinli Mahkum Aileler Komitesi, Batı Şeria'daki İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan çocuklarının resimlerini taşıyarak gösteri düzenledi. Filistinli aileler, çocuklarının serbest bırakılmasını istedi.



Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil şehrinde onlarca mahkum annesi çocuklarının serbest bırakılması için oturma eylemi yaptı. Aileler ellerinde Filistin bayrakları ve çocuklarının resimlerini taşıyarak, İsrail hapishanelerindeki çocuklarının serbest bırakılmasını istedi.



Oğlu İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli baba Muhammed abid El-Basit, "Mahkumları desteklemek için sokaklara çıkmak istiyoruz. Çünkü mahkumlar Filistin davasının adıdır" dedi.



İsrail hapishanelerinde mahkum olan Beraa Halayle'nin annesi ise oğlunun nerede tutulduğunu bilmediğini, bu durumu protesto etmek ve mahkumları desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi.



Filistinli mahkum gazeteci Lama Hater'in kızı Bassan el Fahuri de mahkumların içinde bulundukları şartların çok kötü olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan çocuklarının serbest bırakılması için yardım istedi.



İsrail hapishanelerinde tutulan 400 Filistinli mahkum 3 gündür açlık grevi yapıyor. Mahkumlar 3 gündür su içmeyi de reddediyor. Yüzlerce Filistinli mahkum ailelerinin kendileriyle görüşmelerine müsaade edilmediği için ilerleyen zamanlarda açık grevine girmeye hazırlanıyor. - EL HALİL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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