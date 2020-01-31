Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşundan Trump'ın sözde barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Christian Saunders, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin, "Pek çok Filistinli şok geçiriyor ve inanamıyor." dedi.

Saunders, BM Cenevre Ofisi'nde, UNRWA'nın 2020 ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu genelindeki 5,6 milyon Filistinli mültecinin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 1,4 milyar dolar yardım çağrısında bulunan Saunders, ABD'nin 2018'de UNWRA'ya yardımını kesmesi nedeniyle 360 milyon dolar kayıpları olduğunu söyledi.

Saunders, UNWRA'nın BM Genel Kurulunca, Doğu Kudüs de dahil, Gazze, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye koruma ve yardım sağlamak üzere görevlendirildiğini anımsatarak, ABD'nin sözde barış planını eleştirdi.

BM'nin, Filistin'de iki devletli bir çözümden yana olduğunu vurgulayan Saunders, "Genel Sekreter'in açıkça söylediği gibi, herhangi bir planın ve çatışmanın tüm taraflarca müzakere edilmiş bir plan olması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Saunders, pek çok Filistinlinin plana inanamadığına ve şok geçirdiğine dikkati çekerek gelecek günlerde Filistinlilerin daha sert protestolarda bulunabileceğine işaret etti.

Genel Komiser Saunders, kendi rollerini ise adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Filistinli mültecilere eğitim, sağlık, insani yardım, koruma ve sosyal hizmetler sağlamak olarak açıkladı.

Bazı ülkeler, UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmişti

BM, 2019 Kasım'da "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın ardından UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl'in görevini askıya almıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, operasyonlar için kullanılan fonlarda "yolsuzluk ve suistimal yapılmadığı" ancak "yönetimsel sorunların" ele alınması gerektiğine dikkati çekilmişti.

Krahenbühl'ün yerine ise geçici olarak İngiliz diplomat Saunders getirilmişti.

Hollanda, Belçika ve İsviçre ise UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddialarının ardından kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

ABD'nin Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi ise uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.