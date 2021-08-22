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Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını "tuk tuk" aracıyla taşıyor (2) - Son Dakika

Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını "tuk tuk" aracıyla taşıyor (2)

22.08.2021 16:54

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinli Nefise Huveys ile röportaj İsrail işgali altındaki Kudüs'te yaşayan Mescid-i Aksa gönüllü muhafızları olarak bilinen "Murabıtlar"dan Filistinli Nefise Huveys, Mescid-i Aksa'ya giden Filistinlileri "tuk tuk" aracıyla taşıyarak onlara yardım ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinli Nefise Huveys ile röportaj İsrail işgali altındaki Kudüs'te yaşayan Mescid-i Aksa gönüllü muhafızları olarak bilinen "Murabıtlar"dan Filistinli Nefise Huveys, Mescid-i Aksa'ya giden Filistinlileri "tuk tuk" aracıyla taşıyarak onlara yardım ediyor.

Filistinli 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Huveys, AA muhabirine, İsrail'in kendisi ve Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'ya girişini engellemesini ve yapılan hak ihlallerini anlattı.

Huveys, İsrail'in kendisine yönelik uzaklaştırma cezaları nedeniyle giremediği Mescid-i Aksa'ya yaşlıları aracıyla taşıyarak ve Mescid-i Aksa'dan çıkanlara ikram dağıtarak hasretini gidermeye çalışıyor.

İsrail'in kendini Mescid-in Aksa'dan uzaklaştırma kararlarına ilişkin bir fikri olmadığını söyleyen Huveys, "Beni neden uzaklaştırıyorlar bilmiyorum, bu soruya bir cevabım yok." dedi.

Huveys, İsrail'in kendisine yönelik Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararının yeni bir durum olmadığını belirterek, "Uzun zamandır bu kararın acısını çekiyorum." şeklinde konuştu.

Uzaklaştırma kararının yıllardır sürdüğünü ve sürekli uzatıldığını kaydeden Huveys, "Hakkımda birçok kez uzaklaştırılma kararı çıktı ya da gözaltına alındım. Beni ya gözaltına alıyorlar ya da Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıyorlar." dedi.

Huveys, Mescid-i Aksa'ya sadace ibadet için gittiğini, namaz kılıp Kuran okuduğunu vurgulayarak, İsrail'in uygulamasının adaletle bağdaşmadığını dile getirdi.

"Kalbim sızladı ve gözyaşı döktüm"

Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararlarını öğrendiğinde hissettiklerini anlatan Huveys, "Kalbim sızladı ve gözyaşı döktüm. Kalbim ağrıyor, yasağı duyduğum ilk günden bu güne kadar kalbim ağrıyor." diye konuştu.

Huveys, Mescid-i Aksa'ya girme teşebbüsünün ise İsrail askerlerinin şiddetiyle sonuçlandığını şu sözlerle ifade etti:

"İnsanların Mescid-i Aksa'ya girdiğini görünce, ben de girmek arzusuna kapılıyorum. Bunu denedim, en sonunda beni dövdüler. Arife günüydü, Aslanlı Kapı'dan girerek namaz kılmak istedim ama yapamadım."

Mescid-i Aksa'ya "tuk tuk" aracıyla Filistinli yaşlıları taşıyor

İsrail polisinin arabasına sıklıkla ceza yazması nedeniyle üç tekerlekli "tuk tuk" aracı alan Huveys, yaşlı insanların ulaşımı için izin verilen aracın bu özelliğinden yararlanıyor.

Huveys, "Kendime ve insanlara fayda sağlayan bir 'tuk tuk' satın almak istedim. Allah bana yardım etti, ben de insanlara yardım ediyorum." diye konuştu.

Filistinlileri, yaşlıları Mescid-i Aksa'ya taşıdığını söyleyen Huveys, "Yaşlıları camiye götürüyorum. Aslanlı Kapı'da dik bir yokuş var. Beni arıyorlar ve onları camiye taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Huveys, ibadet için Mescid-i Aksa'ya Filistinlileri taşısa da İsrail polisinin kendisini caminin çevresinden uzaklaştırdığını anlattı.

Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını tuk tuk aracıyla taşıyor (2)
Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını tuk tuk aracıyla taşıyor (2)
Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını tuk tuk aracıyla taşıyor (2)
Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını tuk tuk aracıyla taşıyor (2)

İsrail, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Nefise Huveys, hasret kaldığı Mescid-i Aksa yolcularını 'tuk tuk' aracıyla taşıyor (2) - Son Dakika


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