Filistinli nineden Trump'a tepki: "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinli nineden Trump'a tepki: 'O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün' - Son Dakika

Filistinli nineden Trump'a tepki: "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün"

6 saat önce

Lübnan'da yaşayan Filistinli yaşlı bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek, "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz" dedi.

Filistinli nineden Trump'a tepki:

Lübnan'da yaşayan Filistinli yaşlı bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek, "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz" dedi.


Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteci kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki gösterdi. Filistinli yaşlı kadın, "Filistin'in toprağı bizim toprağımızdır, nasıl öyle bir şey yaparsınız? Allah sizden büyüktür, o kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün. Biz Lübnan'da doğmamıştık, biz Filistin'de doğmuştuk, başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz, bu haksızlık. Siz İsrail'in yanındasınız ama Allah bizimle beraberdir" şeklinde konuştu. - BEYRUT

Donald Trump, Filistin, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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