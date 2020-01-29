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Filistinli nineden Trump'a tepki: "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün"
6 saat önce
Lübnan'da yaşayan Filistinli yaşlı bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek, "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Lübnan'da yaşayan Filistinli yaşlı bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek, "O kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz" dedi.
Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteci kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki gösterdi. Filistinli yaşlı kadın, "Filistin'in toprağı bizim toprağımızdır, nasıl öyle bir şey yaparsınız? Allah sizden büyüktür, o kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün. Biz Lübnan'da doğmamıştık, biz Filistin'de doğmuştuk, başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz, bu haksızlık. Siz İsrail'in yanındasınız ama Allah bizimle beraberdir" şeklinde konuştu. - BEYRUT
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