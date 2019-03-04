Filistinli Öğrenciler ile İsrail Askerleri Arasında Arbede

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli üniversite öğrencileri ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli üniversite öğrencileri ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.



AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, kentin kuzeyindeki Beyt-İl askeri noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatarak, İsrail askerlerinin bu sabah iki Filistinliyi şehit etmesini protesto etti.



Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı. Filistinli gençlerin de askerlere taşlarla karşılık verdiğini kaydedildi.



Bölgede olayların devam ettiği belirtiliyor.



İsrail askerleri bu sabah araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Ramallah kentindeki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinliyi şehit etmiş, 1 kişiyi de yaralamıştı.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin "saldırısında" iki İsrail askerinin de yaralandığı ifade edilmişti.

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