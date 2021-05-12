Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti - Son Dakika

Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti

12.05.2021 19:16

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Filistinli Öğrenci Topluluğu, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddeti protesto etmek için üniversitenin giriş kapısında toplandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Filistinli Öğrenci Topluluğu, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddeti protesto etmek için üniversitenin giriş kapısında toplandı. Sloganlar atarak İsrail'i kınayan öğrenci topluluğu adına konuşan Filistinli Ahmed Abusafia, "Kudüs, terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor. Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olacağız" dedi.

SAÜ Filistinli Öğrenci Topluluğu, İsrail'in, Kudüs'e karşı uyguladığı şiddeti protesto etmek için üniversitenin giriş kapısında toplandı. Sloganlar atarak İsrail'i kınayan topluluk, Filistin halkının yanında olduklarını belirttiler. İsrail'in, Filistin'e karşı gerçekleştirmiş olduğu saldırıların, halkı korkutamadığını ve direnmeye devam edeceklerini söyleyen topluluk, mücadelenin kazananının insanlık olacağını ifade etti. Gerçekleşen basın açıklamasına katılan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da, terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırıları kınamanın vaktinin geçtiğini ve somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor

Filistinli Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmed Abusafia, "Filistin, saldırı altında. Kudüs, terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat Filistin halkı direnmeye devam ediyor, Filistin halkı, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Kudüs'ü ele geçirmek için senelerdir Filistin halkına her türlü zulüm yaşatan işgalci İsrail'in bu seferki rotası Şeyh cerrah mahallesini olmuş, vahşice saldırmaktan geri kalmamıştır. Aileleri evinden etmek, evlerini gasp etmek için zor kullanmaktadır. Son günlerde Kudüs'ün doğusunu işgal ettikleri günü kutlamak için Kudüs'te ve özellikle Mescid-i Aksa'da kutlamalar düzenleyen ve kutlamalarını adeta Filistin halkını kışkırtarak sürdüren, işgalciler Mescid-i Aksa'da namazlarını eda eden ramazan ayında ibadetlerini yapan Müslümanlara ses ve gaz bombaları ile saldırmıştır" dedi.

Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olacağız

Filistin'deki yurttaşlarının her zaman destekçisi olduklarını belirten Abusafia, "Teröristlerin saldırıları Filistin halkını korkutamamış, korkutamayacaktır. Kadını ile erkeği ile çocuk ve gençleri ile yaşlısı ile direnmeye devam eden yiğit kardeşlerimize selam olsun. Biz bugün burada bu kardeşlerimize destek olmak ve İsrail'i lanetlemek için toplandık. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyorsa. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz. ve yılmayacağız. Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olacağız, bizler de burada direneceğiz" diye konuştu.

"İsrail'i işgalci olduğu Filistin topraklarından kovmanın vakti gelmiştir"

İsrail'in saldırılarına karşı direnmeye devam edeceklerini belirten Abusafia, "İsrail'i kanıyla, zulmü ve terörüyle işgalci olduğu Filistin topraklarından kovmanın vakti gelmiştir. Bizim için Filistin Özgür bir devlettir. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bu ideal uğrunda kanımızla canımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mescidi aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kınamanın vakti geçti, somut adımların atılması gerekiyor"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Üzgünüz, biraz önce öğrencimizin de söylediği gibi İsrail'in aslında bir terör devleti olarak Ramazan'ın sonunda yapmış olduğu bu eylemlerin izah edilebilir herhangi bir özelliği bulunmamakta. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 1900'lü yılların başlarından itibaren başlayan bir zulüm var Filistin topraklarında. ve 1948'ten beri de katlanarak devam eden bir politika izliyor terör devleti İsrail. Bizim inancımız şu; İsrail kendini ne kadar güçlü sanırsa sansın, şuanda elinde bulundurduğu hem silahlı imkanları hem de propaganda gücünü kullanmak sureti ile bu yaptıklarını devam ettirebileceğini düşünse de sonunda hak galip gelecek. Oradaki mazlumlar, hakkını elde edecekler. ve inşallah yine tarih boyunca olduğu gibi Kudüs, insanlığın ortak vicdanı olacak. Kudüs, farklı dinlere mensup insanların barış içerisinde yaşadığı şehir haline gelecek. Buradaki herkes Filistinlilerin karşı karşıya bulundukları zulmü biliyorlar ve kalpleri, gönülleri ile Filistinlilerin yanındalar. Ben inanıyorum ki Dünyanın mazlum milletleri ve onların etkisinde hareket edecek olan devletler bu zulme çok yakın zamanda son verecekler. Artık kınamanın vakti geçti, somut adımların atılması gerekiyor. Dünya, İsrail'in şımarıklığını, hukuk tanımazlığını, İsrail'in aslında terör devleti olma özelliğini iliklerine kadar taşıdığını biliyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti
Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti
Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti
Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti
Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti
Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti
Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti

Filistin, Protesto, Sakarya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meslektaşını yaralayıp arkadaşını öldüren bekçi, kendi kafasına sıkarak intihar etti Meslektaşını yaralayıp arkadaşını öldüren bekçi, kendi kafasına sıkarak intihar etti İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Fatih Terim futbolcularını Ahmet Nur Çebi'nin sözleriyle motive ediyor Fatih Terim futbolcularını Ahmet Nur Çebi'nin sözleriyle motive ediyor         
18:33
Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek         
18:11
İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı         
17:49
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada         
17:26
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor         
16:25
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 19:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement